Лена Миро пояснила, почему молчит Тимати после расставания с Решетовой

https://static.news.ru/photo/4e9ec824-f4f9-11ea-885b-fa163e074e61_660.jpg Тимати Фото: City News Moskva/Global Look Press

Блогер Лена Миро предположила, почему российский рэпер Тимур Юнусов (Тимати), «отмалчивается» после расставания с моделью Анастасией Решетовой. По словам Миро, музыкант «смалодушничал» в финале отношений с девушкой, родившей ему сына Ратмира. По мнению блогера, мать малыша в данной ситуации выглядит «более крепким человеком».

Миро обратила внимание, что в последние дни исполнитель не публикует новые фото в социальной сети Instagram, закрыл комментарии к постам.

Это поведение не мужчины, а маленького, простите, пакостника <...> Напакостничал в Шишкову — зашухарился. Напакостничал в Решетову — снова в кусты, — написала Миро в своём блоге.

Миро считает, что подобная манера поведения Тимати — следствие его близких отношений с матерью, воспитавшей в сыне такое отношение к женщинам.

Спасибо, Симона Яковлевна (мать Тимати. — NEWS.ru). Хорошего сынулю воспитала. Вроде и не сделал ничего такого уж подлого, но всё равно — осадочек от его поведения, — резюмировала блогер.

Она подчеркнула, что Решетовой хватило смелости признать, что её бросили, а у рэпера — нет.

11 сентября стало известно, что Тимати и его девушка Анастасия Решетова расстались. Они были в отношениях с 2014 года. О разрыве с рэпером модель сообщила в Instagram. Она отметила, что в ситуации «не замешаны посторонние люди». Решетова поблагодарила исполнителя за «прекрасные шесть лет» и выразила надежду на то, что им удастся превратить их отношения в «идеальный родительский тандем» ради их сына Ратмира.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мать российского рэпера Тимура Юнусова, более известного как Тимати, Симона Юнусова в социальной сети опубликовала фото, на которых запечатлены её сыновья — Тимати и Артём. Судя по кадрам, молодые люди решили перекусить фастфудом.