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Регина Тодоренко и Роман Костомаров
Шоу-бизнес

Бузова, Загитова, Тодоренко и Ко: фото нового сезона «Ледникового периода»

15:25, 28 октября 2020 24
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый канал продолжает съёмки нового сезона шоу «Ледниковый период».

Ведущими в этот раз выступили олимпийские чемпионы по фигурному катанию Алина Загитова, для которой шоу стало дебютом на ТВ, и Алексей Ягудин. Среди участников же в этот раз такие звёзды, как Регина Тодоренко, Ольга Бузова, Дмитрий Сычёв, Роман Костомаров и другие.

Надежда Михалкова и Максим Маринин

Сергей Булкин/NEWS.ru

Надежда Михалкова и Максим Маринин

Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Тарасова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Екатерина Боброва и Влад Соколовский

Сергей Булкин/NEWS.ru

Екатерина Боброва и Влад Соколовский

Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Навка

Сергей Булкин/NEWS.ru

Яна Хохлова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Яна Хохлова и Вячеслав Чепурченко

Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Исинбаева

Сергей Булкин/NEWS.ru

Оксана Домнина

Сергей Булкин/NEWS.ru

Оксана Домнина и Вольфганг Черни

Сергей Булкин/NEWS.ru

Оксана Домнина и Вольфганг Черни

Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Волосожар и Евгений Пронин

Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Волосожар и Евгений Пронин

Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Волосожар и Евгений Пронин

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Паутова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Паутова и Максим Шабалин

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Паутова и Максим Шабалин

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Бузова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Бузова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Бузова и Дмитрий Соловьёв

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Бузова и Дмитрий Соловьёв

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Бузова и Дмитрий Соловьёв

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Бузова и Дмитрий Соловьёв

Сергей Булкин/NEWS.ru

Алина Загитова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Марина Луговая и Повилас Ванагас

Сергей Булкин/NEWS.ru

Марина Луговая и Повилас Ванагас

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Кузьмина и Александр Энберт

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Кузьмина и Александр Энберт

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Кузьмина и Александр Энберт

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Кузьмина и Александр Энберт

Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Ягудин

Сергей Булкин/NEWS.ru

Регина Тодоренко и Роман Костомаров

Сергей Булкин/NEWS.ru

Регина Тодоренко и Роман Костомаров

Сергей Булкин/NEWS.ru

Регина Тодоренко

Сергей Булкин/NEWS.ru

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