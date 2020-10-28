Бузова, Загитова, Тодоренко и Ко: фото нового сезона «Ледникового периода»

Спустя несколько месяцев после своего 70-летнего юбилея певица Надежда Бабкина решила порадовать друзей праздничным банкетом. Ранее мероприятие пришлось отложить из-за пандемии коронавируса, а также в связи с тем, что артистка сама заразилась этой инфекцией.

Ведущим на празднике работал Николай Басков, а в числе гостей были замечены Елена Малышева, Нелли Кобзон, Марина Девятова, Дмитрий Хрусталёв и многие другие знаменитые люди. Как это было — в...