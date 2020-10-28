Бузова, Загитова, Тодоренко и Ко: фото нового сезона «Ледникового периода»

Первый канал продолжает съёмки нового сезона шоу «Ледниковый период».
Ведущими в этот раз выступили олимпийские чемпионы по фигурному катанию Алина Загитова, для которой шоу стало дебютом на ТВ, и Алексей Ягудин. Среди участников же в этот раз такие звёзды, как Регина Тодоренко, Ольга Бузова, Дмитрий Сычёв, Роман Костомаров и другие.
Надежда Михалкова и Максим Маринин
Сергей Булкин/NEWS.ru
Надежда Михалкова и Максим Маринин
Сергей Булкин/NEWS.ru
Татьяна Тарасова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Екатерина Боброва и Влад Соколовский
Сергей Булкин/NEWS.ru
Екатерина Боброва и Влад Соколовский
Сергей Булкин/NEWS.ru
Татьяна Навка
Сергей Булкин/NEWS.ru
Яна Хохлова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Яна Хохлова и Вячеслав Чепурченко
Сергей Булкин/NEWS.ru
Елена Исинбаева
Сергей Булкин/NEWS.ru
Оксана Домнина
Сергей Булкин/NEWS.ru
Оксана Домнина и Вольфганг Черни
Сергей Булкин/NEWS.ru
Оксана Домнина и Вольфганг Черни
Сергей Булкин/NEWS.ru
Татьяна Волосожар и Евгений Пронин
Сергей Булкин/NEWS.ru
Татьяна Волосожар и Евгений Пронин
Сергей Булкин/NEWS.ru
Татьяна Волосожар и Евгений Пронин
Сергей Булкин/NEWS.ru
Ольга Паутова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Ольга Паутова и Максим Шабалин
Сергей Булкин/NEWS.ru
Ольга Паутова и Максим Шабалин
Сергей Булкин/NEWS.ru
Ольга Бузова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Ольга Бузова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Ольга Бузова и Дмитрий Соловьёв
Сергей Булкин/NEWS.ru
Ольга Бузова и Дмитрий Соловьёв
Сергей Булкин/NEWS.ru
Ольга Бузова и Дмитрий Соловьёв
Сергей Булкин/NEWS.ru
Ольга Бузова и Дмитрий Соловьёв
Сергей Булкин/NEWS.ru
Алина Загитова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Марина Луговая и Повилас Ванагас
Сергей Булкин/NEWS.ru
Марина Луговая и Повилас Ванагас
Сергей Булкин/NEWS.ru
Ольга Кузьмина и Александр Энберт
Сергей Булкин/NEWS.ru
Ольга Кузьмина и Александр Энберт
Сергей Булкин/NEWS.ru
Ольга Кузьмина и Александр Энберт
Сергей Булкин/NEWS.ru
Ольга Кузьмина и Александр Энберт
Сергей Булкин/NEWS.ru
Алексей Ягудин
Сергей Булкин/NEWS.ru
Регина Тодоренко и Роман Костомаров
Сергей Булкин/NEWS.ru
Регина Тодоренко и Роман Костомаров
Сергей Булкин/NEWS.ru
Регина Тодоренко
Сергей Булкин/NEWS.ru