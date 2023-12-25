КВН, критика власти, скандальные слова об СВО: куда пропал Денис Косяков

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Актер, сценарист и телеведущий Денис Косяков в прошлом году сделал неоднозначное заявление по поводу спецоперации. Кроме того, в этом году он сообщил о разводе. Что говорил комик, как он живет сейчас, чем занимается?

Чем известен Косяков

Денис Косяков родился 1 мая 1984 года в Зеленограде. После школы поступил в Щукинское училище.

Косяков начинал с небольших ролей в сериалах «Солдаты, «Клуб», «Любовь на районе» и «Счастливы вместе». В 2007 году он дебютировал в Comedy Club в дуэте с Ильей Соболевым.

Позже артист продолжил участие в других скетч-шоу: «Убойная лига», «Смех без правил» и «Убойная ночь». С 2011 по 2014 год он был сценаристом комедийного сериала «Зайцев+1».

В 2012 года Косяков вел Лигу чемпионов КВН Московской области. Также был ведущим шоу «Готов на все» на канале «Ю».

Помимо этого, артист играет в театре: на его счету работы в спектаклях «Мертвые души», «Приключения Красной шапочки», «Ревизор» и других.

Также Косяков снимался в сериале «Остров». В 2017 году он вел свадьбу музыканта Никиты Преснякова и модели Алены Красновой.

Что известно о личной жизни Косякова

В 2011 году Денис Косяков женился на Елене Фитилевой. Пара познакомилась еще в студенчестве.

У супругов есть двое сыновей — Денис (родился в 2012 году) и Дмитрий (родился в 2017 году).

Артист признавался, что мечтает о большой семье и хочет минимум троих детей. Кроме того, он не против усыновить ребенка из детского дома.

«Очень хочу много детей, как минимум троих. Кстати, раньше думал, что взять чужого ребенка — плохая идея, но со временем изменил точку зрения», — говорил Косяков.

Однако в августе этого года комик сообщил о разводе с супругой. Он рассказал, что в последнее время его жена сильно изменилась и заинтересовалась другими вещами, помимо быта.

«Развод — тяжелая штука. Я думал, что все это будет проще. Это все произошло в одночасье. Человек начал меняться и изменился настолько, что, видимо, мы уже не сможем быть вместе», — пояснил телеведущий в YouTube-шоу «О чем (НЕ) говорят женщины».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что Косяков говорил про спецоперацию

Денис Косяков после начала спецоперации опубликовал в соцсетях пост, где сообщил, что «Apple Pay ему важнее тех, кто орет про восемь лет».

Таким образом он мог раскритиковать людей, которые указывали, что Донбасс на протяжении восьми лет подвергался обстрелам.

Кроме того, до начала СВО артист выступал против верующих, а также настаивал на том, что россияне должны свергнуть власть, выходя на митинги, пишет «Царьград».

Чем сейчас занимается Косяков

Денис Косяков продолжает творческую деятельность. Сейчас он задействован в постановке «Подыскиваю жену. Недорого».

Также артист снялся в сериале «Гелий-3». Премьера еще не состоялась.

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