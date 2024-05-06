Кузя из «Универа» назвал любимого героя сериала «Друзья» Виталий Гогунский назвал Джо любимым персонажем сериала «Друзья»

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Кадр из сериала «Друзья»

Сериал «Друзья» всегда является глотком свежего воздуха, радости и позитива, рассказал NEWS.ru исполнитель роли Кузи из «Универа» актер Виталий Гогунский. Он признался, что его любимым героем был Джо. Гогунский отметил, что был бы не против сыграть подобного персонажа.

Для меня это один из самых популярных сериалов в мире. Это всегда глоток свежего воздуха, радости и позитива. Я в каждом интервью говорю, что Джо был моим любимым персонажем. Мне бы хотелось его сыграть, — подчеркнул Гогунский.

Ровно 20 лет назад, 6 мая 2004 года, вышла последняя серия «Друзей». Ситком, повествующий о жизни шестерых американцев, признан одним из лучших комедийных сериалов в истории телевидения США и стал одним из наиболее знаменитых проектов 1990-х годов.

Недавно звезда сериала «Друзья» 55-летняя Дженнифер Энистон снялась для обложки французского журнала Elle в «голом» платье, кадры появились на сайте издания. Поклонники артистки пришли в восторг от съемки. Для обложки было выбрано фото, на котором актриса позирует в очень открытом черном платье от Aisling Camps. Также опубликованы черно-белые кадры, на них Энистон предстает в брючном костюме Versace в сочетании с топом JW Anderson и кожаным бра Rick Owens.