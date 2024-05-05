55-летняя звезда «Друзей» снялась на обложку журнала в «голом» платье Дженнифер Энистон снялась для глянца в «голом» платье

Фото: C Flanigan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дженнифер Энистон

Звезда сериала «Друзья» — 55-летняя Дженнифер Энистон — снялась для обложки французского журнала Elle в «голом» платье, кадры появились на сайте издания. Поклонники артистки пришли в восторг от съемки.

Для обложки было выбрано фото, на котором актриса позирует в очень открытом черном платье от Aisling Camps. Также были представлены черно-белые кадры, на них Энистон предстает в брючном костюме Versace в сочетании с топом JW Anderson и кожаном бра Rick Owens. Образы дополняют украшения от Tiffany & Co.

Я хотела бы так выглядеть хотя бы в 40, — написала одна из комментаторов.

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