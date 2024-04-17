Шарлиз Терон совершила редкий выход в свет вместе с приемной дочерью

Фото: Evan Agostini/AP/ТАСС

Актриса Шарлиз Терон и ее дочь Августа на показе предосенней женской коллекции Dior

Американская актриса Шарлиз Терон посетила показ новой коллекции бренда Dior вместе с семилетней приемной дочерью Августой, передает Daily Mail. 48-летняя звезда Голливуда редко выходит в свет вместе с наследницей.

Знаменитость для мероприятия выбрала юбку цвета хаки, черный лонгслив и темные кожаные сапоги, наряд подчеркнул стройную фигуру Терон. Она дополнила образ сумкой и солнцезащитными очками. Приемная дочь звезды Августа выбрала для вечера белое платье и университетскую куртку.

Ранее российская актриса Глафира Тарханова, которая готовится стать мамой в пятый раз, появилась на красной дорожке премьерного показа сериала «Обоюдное согласие» с округлившимся животиком. Для светского выхода она выбрала яркое-синее платье в пайетках. Скрыть интересное положение от фанатов и представителей СМИ ей не удалось, даже несмотря на его свободный крой.

В апреле известный голливудский актер Ричард Гир вышел в свет с женой Алехандрой Сильвой, которая моложе него на 33 года. Супруги посетили благотворительный вечер City Harvest Gala 2024, проходивший в Нью-Йорке. Последний раз они вместе выходили в свет в январе 2023 года. Известно, что пара старается вести непубличный образ жизни, однако подобные мероприятия они все же предпочитают посещать.