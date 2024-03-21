Беременная пятым ребенком в 40 лет Тарханова впервые вышла в свет Стало известно о пятой беременности Тархановой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Глафира Тарханова

Российская актриса Глафира Тарханова станет мамой в пятый раз. Артистка появилась на красной дорожке премьерного показа сериала «Обоюдное согласие» с округлившимся животиком.

Для светского выхода девушка выбрала яркое синее платье в пайетках. Скрыть интересное положение от фанатов и представителей СМИ ей не удалось даже не смотря на его свободный крой.

Сейчас Тархановой 40 лет, половину из которых она провела в браке с актером Малого театра Алексеем Фадеевым. Пара воспитывает четверых детей. В семье все мальчики — Корней, Ермолай, Гордей и Никифор. Молодые люди познакомились в 2005 году и вскоре поженились. С момента знакомства до похода в ЗАГС не прошло и полгода. При этом материнство не помешало актрисе строить насыщенную карьеру. Она сыграла ряд ролей к театре и кино, в том числе в фильмах «Синичка», «Любовники», «Тихие воды» и других.

Ранее стало известно, что Тарханова уволилась из театра, в котором прослужила 20 лет. Речь идет о театре «Сатирикон». О принятом решении девушка сообщила в своих соцсетях. Актриса покинула место работы тихо и без скандалов, поблагодарив педагогов и коллег за сотрудничество.