Ричард Гир появился на публике с женой, которая младше него на 33 года

Фото: Patricia Schlein/AdMedia/Global Look Press

Ричард Гир с женой Алехандрой

Известный голливудский актер Ричард Гир вышел в свет с женой Алехандрой Сильвой, которая моложе него на 33 года. Супруги посетили благотворительный вечер City Harvest Gala 2024, проходивший в Нью-Йорке. Последний раз они вместе выходили в свет в январе 2023 года.

Известно, что пара старается вести непубличный образ жизни, однако подобные мероприятия они все же предпочитают посещать. Жена артиста сообщила в личном блоге, что им важнее провести время дома с семьей, а не «красоваться на светских раутах».

На мероприятии Сильва была в черном тюлевом платье с прозрачным лифом, который сочетался с серебряными серьгами и ожерельем. Гир же предпочел темно-синий костюм и светло-голубую рубашку без галстука с расстегнутым воротником.

Ранее стало известно, что популярный немецкий актер Тиль Швайгер, известный по фильмам «Достучаться до небес» и «Красавчик», может потерять ногу из-за сепсиса. Артист рассказал изданию Bild, что уже две недели находится в больнице, где ему дают антибиотики.

Журналисты писали, что Швайгеру грозит ампутация, однако сам артист признался, что надеется на выздоровление и рассчитывает посетить премьеру фильма «Министерство неджентльменских дел» режиссера Гая Ричи в Нью-Йорке.