Поклонники восхитились фото Ленни Кравица без рубашки

Фото: Jaime Nogales/ Eyepix Group/Global Look Press

Американский певец Ленни Кравиц

Американский певец Ленни Кравиц, который в мае отметит 60-летний юбилей, восхитил поклонников своей физической формой. В социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена) музыкант опубликовал промо своего нового альбома, на котором предстал без рубашки.

По сюжету промо, Кравиц открывает дверь и принимает доставленные пластинки. Затем он идет к проигрывателю, и, как только начинает играть песня, выскакивает на задний двор со своими собаками. Полуобнаженный исполнитель продолжает играть с питомцами под дождем.

Этот мужчина так красиво стареет! Он выглядит на 33 года или около того, — пишут фанаты.

Ранее голливудская актриса Шарлиз Терон посетила показ новой женской коллекции бренда Dior вместе с семилетней приемной дочерью Августой. 48-летняя звезда редко выходит в свет вместе с наследницей.

Для мероприятия она выбрала юбку цвета хаки, черный лонгслив и темные кожаные сапоги, наряд подчеркнул стройную фигуру Терон. Звезда дополнила образ аксессуарами: сумкой и солнцезащитными очками. Приемная дочь звезды, как и мама, выглядела стильно, она выбрала для вечера белое платье и университетскую куртку.