Кудрявцева просила сына не называть её мамой

https://static.news.ru/photo/7911de08-b933-11eb-8e32-96000091f725_660.jpgЛера Кудрявцева со старшим сыномФото: leratv/instagram.com
Телеведущая Лера Кудрявцева в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале рассказала, что просила своего сына Жана не назвать её мамой.
Такое признание она сделала после того, как Иван Ургант предложил ей поиграть в игру, честно отвечая на вопросы.
Говорила сыну, когда была молодая. Было такое. Но это длилось недолго. А насчёт внука — я, наоборот, обожаю и прошу называть меня «бабушка». Мне дико нравится, потому что в моей голове это не укладывается. «Бабуля», «бабушка», — класс, — сказала Кудрявцева.
Телеведущая родила ребёнка в 18 лет от барабанщика группы «Ласковый май» Сергея Ленюка. Позднее она родила дочь Марию от хоккеиста Игоря Макарова.
Ранее Кудрявцева, у которой три года назад появился внук, заявила, что считает себя «нетипичной бабушкой». Речь идёт о наследнике её сына Жана, которого зовут Лев. Внук телеведущей появился на свет, когда она ходила беременная дочкой. Ведущая признаётся, что любит обоих совершенно одинаково.
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