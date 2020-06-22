Шоу-бизнес

Кудрявцева похвалилась отдыхом с дочерью в Адлере

07:42, 22 июня 2020
Лера Кудрявцева Лера Кудрявцева Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Лера Кудрявцева, как только сняли карантин, тут же уехала с дочкой Машей к морю в Адлер. Но погода пока оказалась не для купаний: дочь на прогулку телеведущая одела в легинсы и джинсовую куртку.

Кудрявцева уже успела полюбоваться местными видами, подышать морским воздухом. Телезвезда остановилась в санатории «Южное взморье», в котором была в детстве. Она оценила изменившийся вид заведения, новые постройки и лечение. Кудрявцева пообещала «показывать и рассказывать», как проводит отдых в санатории своего детства.

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Но при этом ведущая не забывает заниматься с полуторагодовалой дочерью развивающими упражнениями. Кудрявцева задаёт девочке простые вопросы, на которые ребёнок с удовольствием отвечает. Маша Макарова показала маме бабу-Ягу, гусей-лебедей, ответила, как называет её мама.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Лера Кудрявцева на своей официальной странице в социальной сети ответила на пост журналистки Ксении Собчак, которая поиздевалась над теми, кто обрабатывает лица на фотографиях до неузнаваемости.

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