Кудрявцева похвалилась отдыхом с дочерью в Адлере

https://static.news.ru/photo/c55b347c-b442-11ea-a774-fa163e074e61_660.jpg Лера Кудрявцева Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Лера Кудрявцева, как только сняли карантин, тут же уехала с дочкой Машей к морю в Адлер. Но погода пока оказалась не для купаний: дочь на прогулку телеведущая одела в легинсы и джинсовую куртку.

Кудрявцева уже успела полюбоваться местными видами, подышать морским воздухом. Телезвезда остановилась в санатории «Южное взморье», в котором была в детстве. Она оценила изменившийся вид заведения, новые постройки и лечение. Кудрявцева пообещала «показывать и рассказывать», как проводит отдых в санатории своего детства.

Но при этом ведущая не забывает заниматься с полуторагодовалой дочерью развивающими упражнениями. Кудрявцева задаёт девочке простые вопросы, на которые ребёнок с удовольствием отвечает. Маша Макарова показала маме бабу-Ягу, гусей-лебедей, ответила, как называет её мама.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Лера Кудрявцева на своей официальной странице в социальной сети ответила на пост журналистки Ксении Собчак, которая поиздевалась над теми, кто обрабатывает лица на фотографиях до неузнаваемости.