Ксения Собчак неудачно упала и сломала нос

https://static.news.ru/photo/0a254670-b6e5-11ea-b0fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Ксения Собчак, анонсируя новый выпуск своего YouTube-шоу, сообщила, что перенесла сложнейшую операцию на носу. По словам светской львицы, она неудачно упала.

У меня перелом носа, сотрясение. В выпуске я уже «раненый боец». Спасибо врачам, которые все эти дни ничего не «сливали» и провели сложнейшую операцию! — написала журналистка в Instagram.

Экс-кандидат в президенты РФ добавила, что ей пришлось раньше опубликовать интервью с Андреем Макаревичем, потому что 25 июня стартовало голосование по внесению поправок в Конституцию. Знаменитая блондинка напомнила, что её отец Анатолий Собчак в 1993 году участвовал в написании Основного закона. В этом ролике бывшая ведущая «Дома-2» пообещала объяснить, почему она не пойдёт голосовать.

Как писал NEWS.ru, изменения в Основной закон приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но не вступят в силу до общероссийского голосования — новой процедуры, которую ввели специально для голосования по поправкам.

Поправки содержат инициативу депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Путина (в настоящее время идёт его четвёртый по счёту срок и второй подряд после избрания в 2012 году). Это позволит президенту снова занять свой пост после принятия поправок.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Глава государства во время выступления в Госдуме заявил, что власть президента не должна быть связана с одним человеком. По его словам, для развития России нужна сменяемость власти. При этом он поддержал обнуление собственных сроков.

Сразу же после выступления президента в Госдуме депутаты поддержали включение инициативы в поправки к Конституции, а затем приняли эти поправки во втором чтении. На следующий день изменения были приняты в третьем чтении и одобрены Советом Федерации.