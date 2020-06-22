«Асмус стала востребована»: друг Харламова раскрыл детали развода звёзд

https://static.news.ru/photo/e5dde2f8-b4bf-11ea-85f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коллега Гарика Харламова, комментируя информацию о разводе Кристины Асмус и юмориста, заявил, что союз мог развалиться из-за того, что актриса стала слишком востребованной.

Друзья резидента Comedy Club считают, что Асмус и Харламов всегда были верны друг другу. Они не были замечаны в подобных ситуациях. Именно поэтому все подумали, что разлад связан с карьерой артистки, которая резко пошло вверх после скандального фильма «Текст».

Кристина будет жить с дочерью в доме, а Гарик в столичной квартире. По алиментам никто не знает, как они решили. Разногласия, наверное, спровоцировало то, что Кристина стала очень востребована, много работала. Чужие чувства — потёмки, — отметил коллега шоумена.

Общая дочка Асмус и Харламова в этом году пойдёт в школу. Это тоже сыграло свою роль в делёжке имущества. Актриса будет водить маленькую Настю в частную школу, которая находится недалеко от их посёлка, пишет KP.RU.

Сообщение о разводе артисты опубликовали 22 июня. Резидент Comedy Club и актриса попросили журналистов не беспокоить их, так как ближайшее время они не собираются комментировать этот болезненный момент. При этом и Харламов, и Асмус подчеркнули, что в их разводе никто не виноват, и пообещали остаться любящими родителями для дочки и сохранить дружеские отношения.

Соведущая телепередачи «Давай поженимся!» Роза Сябитова прокомментировала заявление Гарика Харламова и Кристины Асмус о расторжении брака. По её словам, шоумен и актриса просто решили привлечь внимание к своей паре. Они решили поймать хайп.

Сейчас многие звёзды находятся в состоянии бракоразводного процесса. Певец Эмин решил развестись с моделью Алёной Гавриловой. Певица Пелагея тоже официально подала на развод со своим мужем, хоккеистом Иваном Телегиным. Даже Оксана Самойлова объявила о том, что её союза с рэпером Джиганом больше не существует. А ведь они воспитывают четверых детей, писал NEWS.ru.