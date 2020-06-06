Королёву затравили в Сети за дорогую маску и жалобы Тарзана

https://static.news.ru/photo/4dc05678-a7f3-11ea-a460-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Певица Наташа Королёва подверглась нападкам в социальных сетях. После жалоб её супруга танцора Сергея Глушко на тяжёлое положение артистов ей припомнили дорогую дизайнерскую маску, в которой звезда эстрады появилась в видеоролике на ранних стадиях эпидемии в России.

Выяснилось, что маска, в которой блистала Королёва, стоит 350 тысяч рублей. Критически настроенные граждане, которых в Интернете принято называть хейтерами, спустя несколько недель начали оставлять нелицеприятные комментарии под постом с видеозаписью в Instagram.

Бабушки пенсиями поддержали после жалоб твоего мужа? — гласит один из самых безобидных.

Другие пользователи высказались в более жёстких и не всегда цензурных выражениях. Они упрекают артистов в том, что те «людей совсем за дураков держат», когда хвастаются дорогими масками и при этом требуют выплат от государства, сравнивая себя с пенсионерами. Некоторые усомнились, что представители шоу-бизнеса действительно такие «бедные и несчастные» и что они и впрямь потеряли доход из-за коронавируса.

Есть те, кто, не особо церемонясь, назвал Королёву колхозницей, которая цепляет на себя «всё яркое, броское, чтобы блестело и чтобы побольше».

В начале марта певица опубликовала в Instagram пост, в котором похвасталась маской от модного дизайнера Татьяны Мельник.

Чуть больше двух месяцев спустя, в середине мая, Глушко, известный под сценическим псевдонимом Тарзан, призвал власти помогать в период пандемии артистам, которые не имеют ни копейки, а не старикам, которым и так «платят пенсию».