https://static.news.ru/photo/c9811b04-6c29-11ea-a80f-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/suismonfil

Пандемия коронавируса отразилась на всех аспектах жизни людей по всему миру. Не остались в стороне и представители фэшн-индустрии. Модные дома, поймав волну, быстро добавили в свои коллекции маски, ставшие уже настоящим трендом. Врачи при этом скептически относятся к новинкам, покорившим сердца модников.

Терапевт Ирина Ярцева считает, что если в коллективе кто-то начал кашлять, то вот на него и надо надевать маску. При этом делать это нужно чистыми руками и следить, чтобы верхний край плотно прилегал к носу.

Если находишься в тесном контакте с инфицированным, то маска вряд ли спасёт. Взять хотя бы дизайнерские маски. Оптимистично? Да, ярко, интересно — да. Защищает — нет. Покупать дизайнерские маски стоит только ради развлечения. Нужны ещё специальные прозрачные очки, которые плотно прилегают к лицу и защищают слизистую глаз, перчатки. Мало кто будет в таком виде ходить по улице, — приводит её слова Teleprogramma.pro.

Однако медик немного ошибается. В полной защите уже выходила в свет легендарная топ-модель Наоми Кэмпбелл, давно известная трепетным отношением к своей безопасности ещё до того, как это стало трендом.

Российские знаменитости тоже решили соблюдать профилактические меры и, спасаясь от эпидемии, закупились масками самых известных брендов. Певица Наташа Королёва поддержала российских дизайнеров и выбрала аксессуар от Татьяны Мельник.

А вот продюсер Яна Рудковская решила коротать время на карантине с помощью рукоделия и мастерит маски сама. Однако делает она это из тканей с принтами модных домов. При этом бизнес-леди предупредила подписчиков, что свои творения она не продаёт, а только дарит.

Вряд ли Яна решила заняться handmade из-за экономии, но стоимость дизайнерских средств защиты от коронавируса не маленькая. В ЦУМе, например, маску от Heron Preston жёлтого цвета с надписью «Стиль» можно приобрести за 9500 рублей. Бренд Off-White предлагает маски чёрного цвета с принтами за 5200 рублей, а Marcelo Burlon, украсивший свои аксессуары для пандемии радужными ангельскими крыльями, обойдётся в 6000 рублей.

Если тратиться на маску от топовых кутюрье нет возможности, а стильным во время распространения коронавирусной инфекции быть хочется, то можно присмотреться к молодым российским дизайнерам.

Блогер Мария Шатрова, например, рассказала, что давно мечтала заняться созданием и оформлением одежды, а пандемия ей в этом помогла, и девушка начала воплощать свою мечту в жизнь.

К дизайнерам присоединилась и группа Little Big, которая должна была поехать на Евровидение, но песенный конкурс отменили из-за COVID-19. Их маски украшены изображением «пухляша» и выполнены из ткани чёрного цвета.

Если верить врачам, дизайнерские маски — не самое лучшее средство защиты, однако во время пандемии они наверняка помогут поднять настроение, развеселить попутчиков в метро и просто немного разбавить напряжённую атмосферу, которая царит в мире из-за коронавируса.

Как писал NEWS.ru, ранее журналист Дмитрий Киселёв призвал вывести армейские патрули, чтобы обеспечить жёсткий карантин по всей России для предотвращения распространения коронавируса.