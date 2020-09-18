Композитор «Миража» подаёт в суд из-за концерта в поддержку Лукашенко

https://static.news.ru/photo/f25163e6-fab7-11ea-936d-fa163e074e61_660.jpg Андрей Литягин Фото: https://vk.com/

Основатель и композитор группы «Мираж» Андрей Литягин намерен обратиться в суд, чтобы привлечь к ответственности организаторов концерта в поддержу президента Белоруссии Александра Лукашенко. Музыкант считает, что его права нарушили.

17 сентября в КЗ «Минск-Арена» прошло мероприятие, на котором сёстры-близнецы Груздевы без разрешения исполнили песню «Музыка нас связала».

Я не давал прав на исполнение своих песен, на переработку, ни на что-либо ещё, — отметил музыкант.

По его словам, он подаст в суд, чтобы заблокировать незаконный контент, передаёт MK.RU.

Ранее российские звёзды поучаствовали в записи песни в поддержку Лукашенко. Новый трек, помимо слов о том, что граждане Белоруссии, которые «живут на своей земле» в «мире, любви и согласии, вместе», содержит цитату белорусского лидера, которая прозвучала во время послания лидера республики к народу и парламенту в начале августа. Тогда Лукашенко сказал, что «любимую не отдают». Песня получила именно такое название.

Автор песни и клипа «Любимую не отдают» Евгений Олейник, создавший композицию в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко, рассказал, почему в ролике приняли участие артисты из России, писал NEWS.ru.