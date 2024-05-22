Киселев «наехал» на Собчак из-за сына Киселев вспомнил высказывание Собчак о своем сыне ЮрКиссе, сделанное в 2021 году

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Владимир Киселев

Акционер «Русской Медиагруппы», основатель рок-группы «Земляне» Владимир Киселев в комментарии NEWS.ru порекомендовал блогеру Ксении Собчак не вести себя как «школьница» в высказываниях о его сыне Юрии. Он также призвал ее показать свое отношение к Родине.

Не суди и не судим будешь, но мне иногда кажется, пусть госпожа Собчак покажет свое отношение к Родине. Если говорить о нападках Собчак в отношении старшего моего сына, Юрия (известного, как певец ЮрКисс. — NEWS.ru), то светская хроника ему создала образ «донжуана», а эта особь, понимая, что антропологический кастинг к Юре она не пройдет, «бьет его портфелем», как в школе, чтобы привлечь к себе внимание, — заявил Киселев.

В 2021 году Собчак высмеяла награждение певца ЮрКисса медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, предложив еще несколько кандидатур на награждение, в том числе и свою собственную. Блогер удивилась тому, как почти никому не известные деятели культуры получают награды от российских властей, в то время как для награждения есть куда более очевидные кандидаты. Так, Собчак в шутку номинировала несколько представителей российского шоу-бизнеса на государственные награды — таких как Виктория Боня, Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Ольга Бузова.