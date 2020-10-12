Киркоров назвал любимый российский курорт

https://static.news.ru/photo/d9b0257c-0ca3-11eb-90cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Король российской поп-сцены признался, что любимым отечественным курортом для него является Крым, а также пожаловался, что не смог побывать там из-за большой загруженности отелей во время пандемии.

В Крыму отдохнуть не получилось. Карантин и коронавирус перемешали все планы, а когда всё разрешилось, дёрнулись сюда, а мест уже нет, — приводит слова певца портал «Новости Крыма».

Киркоров при этом отметил, что в данной ситуации «неважно, звезда ты или политик, все в порядке очереди, и это хорошо».

Больше всего из крымских локаций музыканту нравятся Ялта, Байдарские ворота и Форосская церковь. Киркоров заверил, что в следующем году обязательно «позаботится о планировании отдыха заранее».

Ранее во время открытия конкурса «Детская Новая волна» в Крыму певец Филипп Киркоров заявил, что хочет посетить нудистский пляж. По его словам, он был в Крыму уже несколько раз, однако за время поездок ему так и не удалось заняться обустройством личной жизни. Именно с этой целью необходимо посетить нудистский пляж, отметил Киркоров. При этом артист подчеркнул, что ему требуется компания.

Как писал NEWS.ru, самый большой водопад Крыма окончательно пересох.