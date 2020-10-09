Самый большой водопад Крыма окончательно пересох

https://static.news.ru/photo/fa3609b4-0a4c-11eb-83d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

В Крыму полностью пересох самый большой водопад полуострова Учан-Су.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Подъём».

На представленных кадрах запечатлена каменистая сухая скала, на которой полностью отсутствуют потоки воды. Примечательно, что водопад располагается на юго-западных склонах Ялтинской яйлы на высоте 390 метров над уровнем моря.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Крыма намерены построить на полуострове опреснительную установку для решения проблемы с водоснабжением. Соответствующий проект будет принят федеральным правительством в течение двух недель.

Украина в прошлом обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после вхождения Крыма в состав России Киев прекратил подачу воды. Водоснабжение после этого осуществлялось за счёт водохранилищ естественного наполнения и из скважин. Водохранилища за последний год существенно обмелели.