Кинозвезда Орнелла Мути хочет сниматься в России: в чем призналась актриса Актриса Орнелла Мути заявила о желании сняться в российском кино

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Орнелла Мути

Знаменитая итальянская актриса Орнелла Мути во время визита в Москву рассказала о своем отношении к России. В чем призналась звезда кино и какие у нее планы?

Зачем Мути прилетела в Россию

Итальянская актриса представит в российской столице театральную постановку «Героическая жизнь гения», созданную на основе писем и музыки немецкого композитора Людвига ван Бетховена.

В беседе с российскими журналистами Мути рассказала, что уже работала над подобным проектом, который был посвящен итальянскому писателю и политическому деятелю Габриелю д’Аннунцио.

«Я очень люблю творчество Бетховена. В этом спектакле меня особенно впечатлили страдания. Как известно, Бетховен писал музыку с самого детства, но глухота прогрессировала и повлияла на всю его жизнь. Похожие переживания я видела в других людях. И себя я в этом узнаю», — заявила она РИА Новости.

В этом спектакле актриса под аккомпанементы фортепиано, кларнета и виолончели на итальянском языке читает послания Бетховена его возлюбленной, подруге, а также другому представителю романтизма Иоганну Вольфгангу фон Гете.

Что Мути сказала о России

По словам итальянской кинодивы, в этот раз она приехала в Россию по работе, но к посещению страны ее также толкали теплые чувства.

«Сейчас я тут по работе, но приезжала и по любви, развлекаться», — призналась Мути.

Она рассказала, что продолжает изучать русский язык. Актриса вспомнила оперетту «Хрустальный дворец», которая прошла на сцене Кремлевского дворца в 2018 году. В той постановке у Мути была речь на русском языке.

«К сожалению, изучение русского продвигается медленно. Непростой язык. Но я продолжаю. Как только появится больше времени, смогу заниматься интенсивнее, возможно, с преподавателем», — сказала артистка.

Известно, что у Мути русские корни: ее бабушка и дедушка по материнской линии родились в Санкт-Петербурге, откуда уехали в Эстонию. У актрисы есть опыт съемок в отечественном кино, в частности, она сыграла роль официантки Марии в советско-итальянском фильме «Жизнь прекрасна» режиссера Григория Чухрая, снятом в 1979 году. В СССР эта картина вышла на экраны в 1980 году.

Как отметила Мути, она хотела бы вновь сняться в российском кино.

«Очень хотелось бы поработать здесь снова», — призналась актриса.

Российское гражданство и квартира в Москве

В 2018 году Мути заявила, что хотела бы получить российское гражданство. Она подчеркивала, что Россия — это часть ее культуры.

«Мне было бы приятно получить гражданство, потому что это часть моей культуры, связанной с мамой. Она умерла в этом году, и это (получение гражданства. — NEWS.ru) стало бы подарком для нее», — сказала актриса.

В том же году перед российской премьерой балета «Хрустальный дворец» Мути рассказала, что у нее есть «площадь в России» и московская прописка. В 2016 году издание «Вести» сообщало, что итальянская кинозвезда купила квартиру в Москве на улице Остоженка рядом с храмом Христа Спасителя.

Чем знаменита Орнелла Мути

Актриса известна широкому зрителю по ролям в фильмах «Укрощение строптивого», «Безумно влюбленный», «Граф Монте-Кристо», «Последняя женщина», «Римские приключения» и других.

В 2008 году она запустила собственную ювелирную линию, открыв бутики в Риме, Милане, Париже, Риге, Москве и Алма-Ате.

В 2016 году Мути снялась в роли самой себя в клипе Александра Реввы «Как Челентано».

В 2019 году актрису приговорили к шести месяцам тюремного заключения за предоставление фальшивой медицинской справки.

Мути признавалась, что во время съемок фильма «Укрощение строптивого» у нее был роман с актером Адриано Челентано.

Читайте также:

Сестру Орнеллы Мути арестовали в Италии за торговлю наркотиками

Наталью Орейро могут лишить гражданства РФ: что она сделала

Александр Ревва оказался замешан в деле криптофирмы Павла Деревянко