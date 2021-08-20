Ким Кардашьян и Канье Уэста заметили на тайном свидании

40-летнюю Ким Кардашьян заметили папарацци на тайном свидании с её супругом Канье Уэстом, с которым они развелись летом 2021 года. Как пишет TMZ, пару заметили в популярном ресторане Nobu в Малибу.

Ким обычно с удовольствием позирует фотографам во время выходов в свет, но в этот раз она пыталась максимально не привлекать внимания и явно не хотела, чтобы их с бывшим супругом видели вместе.

Kanye and Kim out to lunch in Malibu yesterday (8.19.21) pic.twitter.com/eJqEJkXZnp — Kanye Media (@KanyeMedia_) August 20, 2021

Фанаты предположили, что её поведение может означать, что весь бракоразводный процесс был постановкой, чтобы продвинуть новый альбом Канье и прибавить ещё пару миллионов подписчиков самой Ким.

Однако источники, близкие к семье Кардашьян-Уэст, сообщили ,что встреча бывших супругов связана с вопросами по их детям. Всего у пары четверо наследников. Они поддерживают дружеские отношения, чтобы для детей их развод прошёл максимально безболезненно. Канье живёт в основном за пределами Лос-Анджелеса, но, когда он в городе, для него важнее всего встретиться с семьёй, уточнил источник.

В феврале этого года после семи лет брака Ким Кардашьян подала на развод. Вся её семья поддержала это решение. Расставание прошло очень мирно. У пары был брачный договор, который никто из сторон не оспаривал.