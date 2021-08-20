Ким Кардашьян и Канье Уэста заметили на тайном свидании

Фанаты предположили, что её поведение может означать, что весь бракоразводный процесс был постановкой, чтобы продвинуть новый альбом Канье и прибавить ещё пару миллионов подписчиков самой Ким.
Однако источники, близкие к семье Кардашьян-Уэст, сообщили ,что встреча бывших супругов связана с вопросами по их детям. Всего у пары четверо наследников. Они поддерживают дружеские отношения, чтобы для детей их развод прошёл максимально безболезненно. Канье живёт в основном за пределами Лос-Анджелеса, но, когда он в городе, для него важнее всего встретиться с семьёй, уточнил источник.
В феврале этого года после семи лет брака Ким Кардашьян подала на развод. Вся её семья поддержала это решение. Расставание прошло очень мирно. У пары был брачный договор, который никто из сторон не оспаривал.