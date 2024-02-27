Рэпер Канье Уэст в Instagram (деятельность в РФ запрещена) призвал бойкотировать Adidas из-за продажи кроссовок Yeezy в не утвержденной им расцветке. Он отметил, что компания использует его бренд и имя, но при этом продолжает с ним судиться.
Я никогда не делал таких расцветок, мне за них не платят, и Adidas судится со мной, — написал Уэст.
В комментариях к публикации рэпера поддержали его коллега Снуп Догг и актер Брэндон Т. Джексон. Также бойкот приветствовал певец Бобби Лайтс. Рэпер ответил им благодарностью.
Спасибо всем, кто поддержал меня в моем конфликте с Adidas. Спасибо Снупу, спасибо всем моим фанатам. Ваши слова на многое влияют, — сказал исполнитель в следующей публикации.
В январе Уэст установил титановые зубные протезы за $850 тысяч, напоминающие металлическую пластину. Стоимость имплантов оказалась выше цены бриллиантов. Исполнитель сравнил свой новый облик с внешностью злодея по кличке Челюсти из фильмов о Джеймсе Бонде.
В декабре американский миллиардер Илон Маск заявил, что аккаунт рэп-исполнителя Канье Уэста в социальной сети X снова будет заблокирован. По его словам, высказывания певца противоречат правилам сообщества — сервис выступает против подстрекательства к насилию. Аккаунт Уэста был заблокирован в октябре в связи с антисемитскими высказываниями.