Канье Уэст призвал бойкотировать Adidas из-за цвета кроссовок Канье Уэст призвал бойкотировать Adidas из-за серого цвета кроссовок Yeezy

Фото: MAGO/Hoo-me.com/MediaPunch/Global Look Press

Канье Уэст

Рэпер Канье Уэст в Instagram (деятельность в РФ запрещена) призвал бойкотировать Adidas из-за продажи кроссовок Yeezy в не утвержденной им расцветке. Он отметил, что компания использует его бренд и имя, но при этом продолжает с ним судиться.

Я никогда не делал таких расцветок, мне за них не платят, и Adidas судится со мной, — написал Уэст.

В комментариях к публикации рэпера поддержали его коллега Снуп Догг и актер Брэндон Т. Джексон. Также бойкот приветствовал певец Бобби Лайтс. Рэпер ответил им благодарностью.

Спасибо всем, кто поддержал меня в моем конфликте с Adidas. Спасибо Снупу, спасибо всем моим фанатам. Ваши слова на многое влияют, — сказал исполнитель в следующей публикации.

В январе Уэст установил титановые зубные протезы за $850 тысяч, напоминающие металлическую пластину. Стоимость имплантов оказалась выше цены бриллиантов. Исполнитель сравнил свой новый облик с внешностью злодея по кличке Челюсти из фильмов о Джеймсе Бонде.

В декабре американский миллиардер Илон Маск заявил, что аккаунт рэп-исполнителя Канье Уэста в социальной сети X снова будет заблокирован. По его словам, высказывания певца противоречат правилам сообщества — сервис выступает против подстрекательства к насилию. Аккаунт Уэста был заблокирован в октябре в связи с антисемитскими высказываниями.