Маск пообещал снова заблокировать аккаунт Уэста в Twitter

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Lool Press

Американский миллиардер и глава Twitter Илон Маск заявил, что аккаунт рэп-исполнителя Канье Уэста в социальной сети снова будет заблокирован. По его словам, высказывания певца противоречат правилам сообщества — сервис выступает против подстрекательства к насилию.

Я старался изо всех сил. Несмотря на это, он снова нарушил наше правило против подстрекательства к насилию. Аккаунт будет заблокирован, — написал Маск.

Аккаунт Уэста был заблокирован в октябре в связи с антисемитскими высказываниями. Помимо этого, многие сотрудничавшие с рэпером бренды поспешили разорвать с ним контракты. По словам самого Уэста, в этой связи он потерял $2 млрд за один день.

В конце октября Twitter вернул Уэсту аккаунт. Это произошло в день приобретения бизнесменом Илоном Маском социальной сети.

Накануне исполнитель заявил, что видит хорошее в диктаторе нацистской Германии Адольфе Гитлере. Певцу надоело, что о рейхсканцлере не позволено говорить в положительном ключе.

Ранее Маск вернул аккаунт в Twitter американскому экс-президенту Дональду Трампу. За несколько часов число подписчиков политика превысило 50 млн. При этом Трамп заявил, что не вернется в Twitter и останется на платформе Truth Social, которую создал сам после блокировки его аккаунта.