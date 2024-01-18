Канье Уэст установил титановые зубные протезы за $850 тысяч Канье Уэст заменил натуральные зубы титановыми протезами за $850 тысяч

Фото: SMG/Keystone Press Agency/Global Look Press

Канье Уэст

46-летний американский рэпер Канье Уэст установил титановые зубные протезы за $850 тысяч, напоминающие металлическую пластину, пишет Daily Mail. Как сообщает издание, стоимость имплантов оказалась выше цены бриллиантов. Исполнитель сравнил свой новый облик с внешностью злодея по кличке «Челюсти» из фильмов о Джеймсе Бонде.

Роскошные новые зубные протезы Уэста были разработаны им самим и представляют собой уникальную модель. Импланты звезде установил доктор Томас Коннелли в Беверли-Хиллз вместе с Наоки Хаяси, мастером-зубным техником, — отмечает издание.

Ранее Уэст на иврите принес извинения еврейскому народу после высказываний об Иисусе и Гитлере и появления в капюшоне ку-клукс-клана на недавней вечеринке в Лаг-Вегасе. Музыкант отметил, что не хотел никого ранить своими словами, и пообещал «искупить вину».



Пост Уэста появился после того, как он обрушился с критикой на еврейскую общину на презентации своего альбома Vultures 14 декабря. Вечеринка, устроенная рэпером в честь выхода альбома, была прекращена полицией. После того как артист вышел с мероприятия, он произнес 10-минутную речь перед залом, переполненным людьми. Исполнитель кричал: «Иисус Христос, Гитлер, Йе (новое имя Уэста, которое он взял в 2021 году. — NEWS.ru)! Поддержи это!»