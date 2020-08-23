Калашникова рассказала о диагнозе теряющего слух Корчевникова

https://static.news.ru/photo/82ffe022-e5d0-11ea-8eed-fa163e074e61_660.jpg Борис Корчевников Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Модель и экс-возлюбленная Прохора Шаляпина Анна Калашникова подтвердила проблемы со здоровьем у перенёсшего операцию Бориса Корчевникова. По её словам, телеведущий действительно испытывает сложности и страдает от глухоты.

Среди вероятных диагнозов чаще всего называется рак. А в качестве возможного последствия — потеря слуха, — рассказала она в интервью Sobesednik.ru.

По её словам, о недуге Корчевникова знает вся светская тусовка. О том, потерял Корчевников слух полностью или частично, Анна Калашникова говорить отказалась. Она призвала молиться за здоровье ведущего и призналась, что регулярно бывает в храме, где заказывает ему молебны о здравии. Кроме того, певица восхищается мужеством, с которым Корчевников справляется с трудностями.

В любом случае Борис молодец. Не сдаётся, борется с болезнью. И при этом много работает. Большинство людей бы опустили руки, но не он. Это очень крутое качество, — заключила она.

Ранее, как писал NEWS.ru, поклонница программы «Судьба человека», выходящей в эфире по телеканалу «Россия 1», по имени Елена рассказала журналистам, как частичная глухота влияет на работу ведущего передачи Бориса Корчевникова. По её словам, мужчина практически ничего не слышит.

Как рассказала Елена, Корчевникову приходится прикладывать титанические усилия, чтобы продолжать работать. Участников шоу на съёмках перед эфиром даже просят не обижаться на ведущего из-за его глухоты.

Борис Корчевников несколько лет назад перенёс тяжёлую операцию. Врачи удалили у ведущего доброкачественную опухоль мозга. В результате хирургического вмешательства у Корчевникова оказался повреждён слуховой нерв.