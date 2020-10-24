«Как коршун унёс»: Наталья Штурм разыскивает исчезнувшего ухажёра в Сети

https://static.news.ru/photo/7fa55e26-1658-11eb-9608-fa163e074e61_660.jpg Наталья Штурм Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Наталья Штурм обратилась к подписчикам в Instagram за советом по поводу исчезновения ухажёра. С нм 54-летняя певица познакомилась в столичном фитнес-клубе, мужчина моложе певицы на 18 лет.

Штурм рассказала. как два месяца наслаждалась просто «нереальной любовью», как они вместе просыпались, путешествовали.

Потом вдруг — бац — его как коршун унёс. Он не женат, у него нет детей, 36 лет. Он не бухает, ничего не употребляет, занимается спортом, как и я. Мне важно понять для себя — почему? Что произошло? Больше ничего не интересно. Интересна именно причина, — задалась вопросом певица.

При этом артистка заметила, что у неё есть номер телефона бойфренда, но она, мол, никогда не звонит первая, вот и в этот раз не собирается себе изменять.

После такого заявления поклонники набросились на певицу с упрёками, мол, может он там уже умер или ему кирпич на голову упал, а она даже не хочет ему позвонить после двух месяцев «великой любви». Нашлись и такие, кто посоветовал Штурм забыть ухажёра. Некоторые даже предложили позвонить мужчине вместо неё, но это предложение певица решительно отвергла.

«Значит, этот человек не дорог тебе, если считаешь, что позвонить любимому — это что-то запредельное. И плевать, что, может, в беду попал», — пришли к выводу подписчики.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Наталья Штурм призналась, что Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, пытался ухаживать за ней. Она ему отказала и через год узнала, что он женился на Наташе Королёвой.