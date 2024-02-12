К Ивлеевой подали новый иск на $1 млрд после «голой» вечеринки

Лефортовский суд Москвы зарегистрировал иск к блогеру и телеведущей Анастасии Ивлеевой из-за «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор», сообщает РИА Новости со ссылкой на суд. Также среди ответчиков значится основной акционер «АФК «система» Владимир Евтушенков. Истец требует взыскать с каждого по $1 млрд в пользу госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» и по 1 рублю в свою пользу с «Арт Центра», который является владельцем клуба, и компании МТС.

Ранее Таганский суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к Ивлеевой с требованием выплатить 1 млрд рублей в качестве компенсации морального вреда из-за «голой» вечеринки 21 декабря. Иск к блогеру подал актер Александр Иншаков, а соответчиком выступает МТС.

В январе Таганский суд Москвы с третьего раза принял иск с требованием компенсации в $1 млрд за «голую» вечеринку. При этом иск к Ивлеевой не будет рассмотрен, «поскольку из искового заявления не следует, что моральный вред истцу причинен совместными действиями ответчиков», однако заявление к компании МТС все же взяли в работу.

Накануне продюсер Иосиф Пригожин заявил, что общество может порицать звезд за участие в «голой» вечеринке, но в этой ситуации артисты не нарушали закон. По его мнению, нет никаких оснований лишать звезд права заниматься профессиональной деятельностью. Продюсер, в частности, выступил в защиту певицы Анны Асти. СМИ писали, что из-за «голой» вечеринки у исполнительницы начали отменять концерты. Позже ей пришлось уехать из России из-за проблем со здоровьем.