Известный певец скончался от рака на 57-м году жизни Уругвайский певец Карлос Паравис умер от рака пищевода в 56 лет

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Уругвайский музыкант, доктор медицины и исследователь фольклора Карлос Паравис скончался от рака 21 мая на 57-м году жизни, пишет Subrayado. Его отец, тоже музыкант, автор песен и гитарист, а также доктор медицины Сантьяго Чалара, умер от рака в 1994 году в возрасте 56 лет.

В 2022 году у Карлоса Парависа обнаружили рак пищевода. Он был признан одним из величайших исполнителей уругвайских народных песен. Соболезнования близким принесли власти страны. Министр образования и культуры Пабло да Сильвейра вспомнил свою последнюю встречу с Парависом, который уже был тяжело болен.

Карлос Эрнесто Паравис Мартинес родился в 1968 году. Его первый альбом был выпущен в 1996 году. В последние дни жизни музыкант принял участие в открытии 37-го фестиваля Minas y Abril, основанного его отцом в 1984 году.

Ранее стало известно, что в возрасте 63 лет умер актер и каскадер Александр Ковалев. Актер ушел из жизни 22 мая. Он снимался в таких фильмах, как «Дорожный патруль», «Действуй, Маня!», «Морские дьяволы» и других.