Иван Охлобыстин выступил в поддержку Михаила Ефремова

https://static.news.ru/photo/66f96038-c6a9-11ea-beed-fa163e074e61_660.jpg Иван Охлобыстин Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Российский актёр Иван Охлобыстин в беседе с YouTube-каналом Metametrica выступил в поддержку Михаила Ефремова, по вине которого произошло ДТП в центре Москвы. Известно, что Ефремов является крёстным отцом старшей дочери Охлобыстина Анфисы.

Это вне всяких сомнений преступление. Он (Михаил Ефремов. — NEWS.ru) — человек совестливый, но заигрался. Причём, его сделала таким не театральная тусовка — она пьющая, но стабильная, редко когда она позволяла себе такие скандалы. А вот что касается оппозиционно-театральной [тусовки], там компашка мутная. И поначалу все его поддерживали: «он же памятник, кто ж его посадит», «пьющий, как ты — Петрович», «А я говорил — приличный человек!». А как трагедия наступила, плюсы обернулись минусами, — отметил Охлобыстин, слова которого приводит KP.ru.

По его словам, с алкоголизмом Ефремова ничего поделать было нельзя. К трагедии привела именно «безбашенность» актёра, считает Иван Охлобыстин.

Я — русский человек, своей мерой сужу. Даже если бы он был людоед, все равно остался бы моим кумом и другом. Это часть нашего естественного восприятия. Как я могу встать, как европеец, и сказать: «Ах ты, какой негражданский негражданин! По уголовному кодексу тебя в тюрьму посадят, а я тебя не люблю». Чушь ведь, — подчеркнул актёр.

Актёр Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы 8 июня. Управляя Jeep Grand Cherokee, он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя фургона госпитализировали, однако врачи не смогли спасти его жизнь. Погибшим оказался 57-летний Сергей Захаров, он работал в службе доставки еды. У него в Рязани остались пожилая мать, жена и двое детей.

В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В его крови обнаружили каннабиноиды и кокаин. Теперь ему грозит реальный срок лишения свободы. Сейчас Ефремов помещён под домашний арест и может получить до 12 лет колонии.

Через несколько дней после случившегося Ефремов записал видео с извинениями. Он признался, что четыре дня после аварии, в которой погиб Сергей Захаров, он не знал, что сказать, да и сейчас не знает, какими словами просить прощения у семьи погибшего. В свою очередь адвокат семьи Александр Добровинский заявил, что родные погибшего не приняли извинения Ефремова и не примут от него материальную помощь.

Впоследствии адвокат актёра Эльман Пашаев сообщил, что Ефремов не считает себя виновником ДТП, а готовность возместить ущерб родственникам Захарова связана с тем, что в происшествии «участвовала его машина». Позднее он пояснил, что его неправильно поняли.

Ранее NEWS.ru писал, что друг Ефремова раскрыл детали домашнего ареста актёра.