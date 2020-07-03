Адвокат Ефремова объяснил слова о непризнании актёром своей вины в ДТП

https://static.news.ru/photo/619b5af2-bd3e-11ea-9d15-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Агентство «Москва»

Адвокат актёра Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, опроверг свои слова о том, что его подзащитный отказался признать свою вину. По словам Эльмана Пашаева, его неправильно поняли.

Не знаю, почему меня так поняли. Я не говорил, что он отказался от признания вины. Вопрос об этом в ходе допроса не поднимался. Мой подзащитный признаёт, что произошла автоавария с его машиной. И он готов помочь родственникам погибшего как верующий и добрый человек, — пояснил он в интервью ТАСС.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Захаров сильно пострадал, от полученных травм мужчина скончался в больнице.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также были обнаружены остаточные следы наркотических средств. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы.

Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи погибшего, а также обещал помощь, если её примут. Однако их представитель сообщил, что родственники отказались от денежной компенсации. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.

Ранее адвокат Ефремова уточнил, что актёр свою вину в ДТП не признаёт, а намерения артиста выплатить компенсацию семье погибшего были продиктованы исключительно тем, что «в аварии участвовала его машина», писал NEWS.ru.