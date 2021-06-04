Иван Краско напишет завещание после заявления о пятой женитьбе

https://static.news.ru/photo/4b1ef59e-c5a4-11eb-9ce8-96000091f725_660.jpg Иван Краско Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Иван Краско нанял адвоката и готовит завещание, чтобы после его смерти родственники не перессорились из-за наследства. Недавно 90-летний актёр объявил, что готов жениться в пятый раз, поэтому боится, что между его многочисленными родственниками возникнут нешуточные распри, пишет «Собеседник».

Каждой своей жене артист при расставании оставлял какую-либо недвижимость и дорогостоящие подарки. Сейчас он живёт на даче, а будущие наследники и арт-директор актёра уже при его жизни проявляют интерес к недостроенному дому в деревне Вартемяги под Петербургом.

Мне надоело участвовать в прениях из-за недвижимости. Теперь любые споры, которые возникают в моей семье, будет решать надёжный адвокат, — заявил изданию Краско.

Строительство дома, на который претендуют его родственники, он уже завершить не в силах, поэтому хочет заключить с арт-директором Вячеславом Смородиновым договор ренты. Это, по мнению актёра, «обяжет его ко многому».

Но я не хочу оказаться на месте Лёши Баталова, за имущество которого идёт борьба до сих пор... Хочу всё решить в правовом поле ещё при жизни, чтобы мои сыновья не терпели потом ни позора в судах, ни финансовых трудностей, — поясняет свои действия Краско.

Однако с таким решением не согласна бывшая супруга актёра Наталья Вяль, которая требует, чтобы Краско переписал спорный недострой на неё и её сыновей. Артист не исключает, что договор ренты он может подписать и с ней.

Адвокат, нанятый актёром, будет решать вопросы не только с недвижимостью, но и с авторскими правами, так как актёр является автором нескольких книг. Краско намерен указать конкретных наследников, который будут получать авторские отчисления.

Как сообщалось ранее, Иван Краско в свои 90 лет может жениться в пятый раз, хотя ещё в конце зимы не предполагал такого поворота событий. Сейчас у него появилась новая невеста — обеспеченная женщина по имени Наталья Смыкова, которая непременно хочет стать женой актёра.