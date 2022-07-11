«Испуг на пустом месте»: Дроздов о своем самочувствии Дроздов рассказал о своем самочувствии после потери сознания

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Николай Дроздов

Телеведущий Николай Дроздов назвал «испугом на пустом месте» информацию о том, что он потерял сознание во время работы. Ученый в интервью телеканалу «Звезда» пояснил, что у него закружилась голова после часовых съемок, из-за чего и вызвали скорую помощь.

Испуг на пустом месте. У меня на съемках закружилась голова — давление упало за два часа съемок. Мне взяли и вызвали скорую. Скорая приехала, померили давление, все оказывается в норме, — сказал Дроздов.

Телеведущий добавил, что сейчас с ним все в порядке.

Ранее сообщалось, что Дроздов потерял сознание на съемках подкаста в Москве. Мужчине резко стало плохо, предположительно, от жары.

В прошлом году в июне СМИ сообщили о госпитализации Дроздова. Телеведущий опроверг эту информацию, заявив, что проходит полное обследование, чтобы посмотреть, «какие есть проблемы».