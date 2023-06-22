«Исходит желчью»: срывающую гастроли артистов Наргиз обвинили в зависти Продюсер Рудченко: Наргиз пытается сорвать концерты артистов в Ташкенте из-за зависти

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Певица Наргиз Закирова

Певица Наргиз Закирова, уехавшая после начала специальной военной операции на Украине в Узбекистан, пытается сорвать гастроли российских артистов в Ташкенте, потому что завидует своим коллегам, заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. По его мнению, певица «сидит где-то в Америке», там у нее ничего не получается, и исполнительница «исходит желчью», тогда как в России продолжаются музыкальные концерты.

Я думаю, Наргиз сидит где-то в Америке, ничего у нее там не получается, может максимум выступает в каких-то ресторанчиках, и исходит желчью из-за того, что здесь продолжается шоу-бизнес, индустрия, концерты у ее коллег, а она все это потеряла в один миг, — считает Рудченко.

В своем Telegram-канале Наргиз выложила несколько оскорбительных постов с призывов отменить российским исполнителям гастроли в Ташкенте. Экс-участница шоу «Голос» возмутилась скорым приездом российской певицы Ирины Дубцовой, которая 25 июня даст сольный концерт в Узбекистане. Закирова сравнила коллегу со «швалью, которая прется в Ташкент».

Бывшая подопечная Максима Фадеева опубликовала в своем Telegram-канале фото афиши выступления Дубцовой и подписала снимок: «Чего вся эта шваль в Ташкент прется?». Позже пост был удален.