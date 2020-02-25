https://static.news.ru/photo/d8fbe4d2-5794-11ea-b330-fa163e074e61_660.jpg Фото: irinashaykslo/instagram

Папарацци сняли Ирину Шейк в Милане с помолвочным кольцом на безымянном пальце и за руку с помощником Али Кавусси. Пресса утверждает, что пара шла, тепло держась за руки, и очень опешила при виде фотографов.

Поклонники тут же сделали вывод о состоявшейся помолвке. Это уже не первый случай, когда пара ведёт себя не как коллеги по работе, пишет The Sun. Но модель настаивает, что они с Али Кавусси только друзья.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Шейк, говоря об отношениях с голливудским актёром Брэдли Купером, заявила, что не скучает по бывшему возлюбленному. Звезда запустила свою линию нижнего белья из экологически чистых материалов, поэтому она сейчас занимается продвижением своего бизнеса.