Папарацци сняли Ирину Шейк в Милане с помолвочным кольцом на безымянном пальце и за руку с помощником Али Кавусси. Пресса утверждает, что пара шла, тепло держась за руки, и очень опешила при виде фотографов.
Поклонники тут же сделали вывод о состоявшейся помолвке. Это уже не первый случай, когда пара ведёт себя не как коллеги по работе,
Ранее NEWS.ru сообщал, что Шейк, говоря об отношениях с голливудским актёром Брэдли Купером, заявила, что не скучает по бывшему возлюбленному. Звезда запустила свою линию нижнего белья из экологически чистых материалов, поэтому она сейчас занимается продвижением своего бизнеса.
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