Ирина Шейк в день рождения показала откровенный снимок в бикини

https://static.news.ru/photo/552b6d7c-5003-11eb-8e35-fa163e074e61_660.jpg Ирина Шейк Фото: irinashayk/instagram.com

Российская модель Ирина Шейк в среду, 6 января, празднует свой 35-й день рождения. В честь праздника бывшая возлюбленная Криштиану Роналду и Бредли Купера обнародовала откровенный чёрно-белый снимок в купальнике-бикини. Фото было сделано для календаря, созданного в кооперации со всемирно известным брендом.

В кадре Шейк сидит на коленях, поджав ноги под себя. Она запечатлена по отношению к камере вполоборота. Руки девушки заведены назад. Снимок уже набрал более 239 тысяч лайков. Пост понравился, в частности, модели Лили Олдридж и певице Джесси Джо Старк.

Однако некоторые подписчики не так уж порадовались опубликованному откровенному снимку. Многие заметили, что у Шейк очень печальное выражение лица.

Да, что-то она не выглядит счастливой, — отметил один из пользователей Сети в комментариях в Instagram.

Как ранее передавал NEWS.ru, модель Ирина Шейк снова одинока. Американские журналисты уверяют, что девушка рассталась со своим бойфрендом 33-летним нью-йоркским арт-дилером Вито Шнабелем.

Накануне папарацци удалось заснять, как модель гуляла со своей дочкой от актёра Брэдли Купера недалеко от дома бойфренда. При этом Шейк демонстративно прошла мимо самого Шнабеля, не обратив на него никакого внимания. Красавчик, заметя это, только развёл руками.