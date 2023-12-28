Имя Киркорова убрали из вышедшего год назад фильма Baza: имя Киркорова убрали из списка актеров фильма «СамоИрония судьбы»

Фото: ТНТ

Филипп Киркоров в фильме «СамоИрония судьбы»

Telegram-канал Baza сообщает, что имя Филиппа Киркорова убрали из списка актеров фильма «СамоИрония судьбы» на канале Premier. По его данным, певец исполнил в картине роль Ипполита Бедросовича.

Baza сообщает, что сама лента вышла еще в 2022 году, при этом на афишах пародийного фильма лицо Киркорова все еще присутствует.

Артиста начали вырезать из эфиров и фильмов после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в «Мутаборе». Ранее генеральный директор ТНТ Тина Канделаки заявила, что телеканал переснимет финал фильма «Иван Васильевич меняет все», где снимался Киркоров. По ее словам, это нужно, чтобы сделать картину более конкурентоспособной и интересной.

Премьера картины должна была состояться вечером 31 декабря, однако канал сообщил, что релиз фильма переносится, а затем изменил афишу на сайте. Изначально на постере новогоднего музыкального телефильма присутствовал Киркоров. Его голову украшал золотой венец в виде солнца с лучами. Затем постер изменили как на официальном сайте телеканала, так и на странице комедии в онлайн-кинотеатре Premier. На месте певца появился портрет комика Павла Воли.

Кроме того, Киркорова предложили лишить звания народного артиста России. С такой инициативой выступил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Его поддержал зампредседателя думского комитета по культуре Александр Шолохов.