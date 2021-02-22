Игорь Николаев опубликовал фото без усов

https://static.news.ru/photo/f65d49d2-75f0-11eb-aa6f-96000091f725_660.jpg Игорь Николаев Фото: igor_nikolaev_music/instagram.com

Композитор Игорь Николаев поделился с подписчиками редким кадром, где он без усов. На чёрно-белом фото, которое артист опубликовал в Instagram, Николаев запечатлён в момент принятия присяги.

С праздником! — подписал архивный снимок композитор.

Поклонники Николаева тут же заметили отсутствие характерной детали в его внешности. По мнению фолловеров, без усов музыканта на снимке не узнать. «Шикарный паренёк!!», «Оу! Какой красавец!!», «Без усов и не узнали бы», «Какой молоденький, наш Игорёша», написали они.

Как писал NEWS.ru, ранее Николаев впервые признался, почему не изменяет своему имиджу уже на протяжении 35 лет и не сбривает усы. Артист рассказал, что ему неоднократно предлагали отказаться от «заезженного» амплуа, но он всякий раз отказывался. Однако признался, что ему однажды всё же пришлось расстаться с растительностью на лице, но произошло это не по доброй воле. По его словам, сделать это пришлось из-за старшего лейтенанта. Николаеву тогда было 24 года, но у него уже были настоящие «моржовые» усы, нужно было ночевать в казарме, а в 06:00 утра уже встать и без усов.

Певец добавил, что до сих пор не знает, почему выбрал такой имидж, но размышляя на эту тему, пришёл к выводу, что, должно быть, просто «застрял» в прошлом. Николаев всегда восхищался «дуэлянтом» Михаилом Боярским, бардом Александром Розенбаумом и Владимиром Мулявиным из ансамбля «Песняры», писал NEWS.ru.