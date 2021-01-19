Игорь Николаев впервые рассказал, почему не сбривает усы

Отметивший на днях 61-летие народный артист, певец и композитор Игорь Николаев впервые признался, почему не изменяет своему имиджу уже на протяжении 35 лет и не сбривает усы.
Артист рассказал, что ему неоднократно предлагали отказаться от «заезженного» амплуа, но он всякий раз отказывался. Накануне своего дня рождения Николаев дал интервью певице Валерии, во время которого
Есть такой человек — старший лейтенант! Мне было 24, но у меня уже тогда были усы! Причём густые, моржовые! Нужно было ночевать в казарме, в 06:00 встать, без усов! — вздохнув сказал певец.
Он добавил, что до сих пор не знает, почему выбрал такой имидж, но размышляя на эту тему, пришёл к выводу, что, должно быть, просто «застрял» в прошлом. Николаев всегда восхищался «дуэлянтом» Михаилом Боярским, бардом Александром Розенбаумом и Владимиром Мулявиным из ансамбля «Песняры».
Ранее NEWS.ru писал, что пятилетняя дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой впервые вышла на сцену. Композитор решил познакомить свою дочь Веронику с миром российского шоу-бизнеса и привёл её на «Мосфильм» для участия в съёмках новогодней программы.