16+

Рубрики

Медиа

Архив

Шоу-бизнес

Игорь Николаев впервые рассказал, почему не сбривает усы

23:39, 19 января 2021
Игорь Николаев Игорь Николаев Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Отметивший на днях 61-летие народный артист, певец и композитор Игорь Николаев впервые признался, почему не изменяет своему имиджу уже на протяжении 35 лет и не сбривает усы.

Артист рассказал, что ему неоднократно предлагали отказаться от «заезженного» амплуа, но он всякий раз отказывался. Накануне своего дня рождения Николаев дал интервью певице Валерии, во время которого признался, что ему однажды всё же пришлось расстаться с растительностью на лице, но произошло это не по доброй воле.

Есть такой человек — старший лейтенант! Мне было 24, но у меня уже тогда были усы! Причём густые, моржовые! Нужно было ночевать в казарме, в 06:00 встать, без усов! — вздохнув сказал певец.

Он добавил, что до сих пор не знает, почему выбрал такой имидж, но размышляя на эту тему, пришёл к выводу, что, должно быть, просто «застрял» в прошлом. Николаев всегда восхищался «дуэлянтом» Михаилом Боярским, бардом Александром Розенбаумом и Владимиром Мулявиным из ансамбля «Песняры».

Ранее NEWS.ru писал, что пятилетняя дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой впервые вышла на сцену. Композитор решил познакомить свою дочь Веронику с миром российского шоу-бизнеса и привёл её на «Мосфильм» для участия в съёмках новогодней программы.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео