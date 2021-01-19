Игорь Николаев впервые рассказал, почему не сбривает усы

https://static.news.ru/photo/a83f27ea-5a96-11eb-aa1f-fa163e074e61_660.jpg Игорь Николаев Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Отметивший на днях 61-летие народный артист, певец и композитор Игорь Николаев впервые признался, почему не изменяет своему имиджу уже на протяжении 35 лет и не сбривает усы.

Артист рассказал, что ему неоднократно предлагали отказаться от «заезженного» амплуа, но он всякий раз отказывался. Накануне своего дня рождения Николаев дал интервью певице Валерии, во время которого признался , что ему однажды всё же пришлось расстаться с растительностью на лице, но произошло это не по доброй воле.

Есть такой человек — старший лейтенант! Мне было 24, но у меня уже тогда были усы! Причём густые, моржовые! Нужно было ночевать в казарме, в 06:00 встать, без усов! — вздохнув сказал певец.

Он добавил, что до сих пор не знает, почему выбрал такой имидж, но размышляя на эту тему, пришёл к выводу, что, должно быть, просто «застрял» в прошлом. Николаев всегда восхищался «дуэлянтом» Михаилом Боярским, бардом Александром Розенбаумом и Владимиром Мулявиным из ансамбля «Песняры».

Ранее NEWS.ru писал, что пятилетняя дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой впервые вышла на сцену. Композитор решил познакомить свою дочь Веронику с миром российского шоу-бизнеса и привёл её на «Мосфильм» для участия в съёмках новогодней программы.