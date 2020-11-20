Харламов сравнил Джигана с «тяжёлой формой» Тимати

https://static.news.ru/photo/806d4d7a-2bbe-11eb-b6e2-fa163e074e61_660.jpg Гарик Харламов Фото: Comedy Club/youtube.com

Гарик Харламов в очередном выпуске Comedy Club прошёлся по рэперам Джигану и Тимати. Рэперы спели вместе с популярным тиктокером Даней Милохиным.

Молодой человек стал гостем программы, Павел Воля попросил его рассказать, как он «подцепил» знаменитостей, будучи в столь юном возрасте. Слово тут же подхватил Харламов:

О, подцепил. Это точное слово. Он подцепил Джигана. Джиган — это тяжёлая форма Тимати, — сообщил юморист, вызвав бурный смех в зале.

Тиктокер, в свою очередь, попытался было на полном серьёзе рассказать, как к нему пришла слава, но остроумные шутки ведущих превращали весь правдивый рассказ юноши в фарс. В частности, Воля прошёлся по Николаю Баскову, который тоже не преминул покрасоваться с молодым тиктокером в одном клипе.

Пока всё нормально. Басков нашёл молодого мальчика. Миллионы мальчишек сидят и говорят: «Мы хотим быть, как Даня Милохин», — шутил над юношей артист.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ведущие Comedy Club Гарик Харламов и Павел Воля вдоволь посмеялись над совместным творчеством Николая Баскова и тиктокера Дани Милохина. Маститый певец и молодой блогер выпустили клип «Дико тусим», который собрал огромное количество просмотров в Сети.