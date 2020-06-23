Харламов отреагировал на предположения о причинах его развода с Асмус

https://static.news.ru/photo/35922efa-b559-11ea-bcdf-fa163e074e61_660.jpg Кристина Асмус и Гарик Харламов Фото: Caroline Seidel/dpa/Global Look Press

Шоумен Гарик Харламов высмеял предположение, что его союз с Кристиной Асмус распался из-за разных политических взглядов.

Ранее публицист Станислав Белковский решил выдвинуть собственную версию о том, почему юморист решил развестись с актрисой. Он заявил, что Харламов хотел прорекламировать поправки в основной закон РФ за $500 тыс. Однако его жена, поддерживающая оппозиционера Алексея Навального, выступила против этого. Из-за этого спора их семья распалась.

Ну понеслась! Господин Белковский, вы вроде известный политолог. Вас слушают люди. Зачем эти идиотские вбросы? Мы разводимся из-за поправок в Конституцию? Вы серьёзно? — с иронией написал резидент Comedy Club в Instagram.

Кроме того, Харламов прокомментировал слухи, что он бросил Асмус ради Ксении Корневой из «Уральских пельменей». В Сети даже появилась их переписка.

Версия не совсем точна! На самом деле весь карантин я смотрел Губку Боба и думал об их капитане, — высмеял происходящее комик, добавив, что он не переписывался с этой женщиной.

Сообщение о разводе артисты опубликовали 22 июня. Резидент Comedy Club и актриса попросили журналистов не беспокоить их, так как ближайшее время они не собираются комментировать этот болезненный момент. При этом и Харламов, и Асмус подчеркнули, что в их разводе никто не виноват, и пообещали остаться любящими родителями для дочки и сохранить дружеские отношения.

Соведущая телепередачи «Давай поженимся!» Роза Сябитова прокомментировала заявление Гарика Харламова и Кристины Асмус о расторжении брака. По её словам, шоумен и актриса просто решили привлечь внимание к своей паре. Они решили поймать хайп.

Сейчас многие звёзды находятся в состоянии бракоразводного процесса. Певец Эмин решил развестись с моделью Алёной Гавриловой. Певица Пелагея тоже официально подала на развод со своим мужем, хоккеистом Иваном Телегиным. Даже Оксана Самойлова объявила о том, что её союза с рэпером Джиганом больше не существует. А ведь они воспитывают четверых детей, писал NEWS.ru.