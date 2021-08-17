Гуру этикета снова примет участие в шоу «Пацанки»

Гуру этикета и эксперт по светскому и деловому общению Татьяна Полякова снова примет участие в шоу телеканала «Пятница» «Пацанки». Об этом сообщает StarHit.

Даже из голодных, забытых в гнезде птенцов вырастают очень сильные птицы. И моё напутствие этим птицам: следить за своими разбитыми заброшенными гнёздами и непременно спикировать к гнезду в момент, когда их родителям нужна помощь. Таких птиц я вижу на небосклоне шести сезонов проекта, — заявила Полякова.

Татьяна Полякова участвовала в трёх из пяти сезонов проекта «Пацанки» в роли наставницы: она очень полюбилась как участницам, так и зрителям, благодаря своему профессионализму, знаниям и трепетному отношению к каждой из участниц шоу. Полякова назвала новый сезон «Пацанок» «шансом» проявить себя для многих одарённых девушек. Помимо неё в проекте буду участвовать директор «Школы леди» Лаура Лукина и искусствовед Мария Третьякова.

Ранее экс-участница шоу «Пацанки» и ведущая шоу «Ревизорро» Ксения Милас стала одной из подозреваемых в деле о поножовщине на вечеринке Яны Бородиной.