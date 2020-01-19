https://static.news.ru/photo/75f021ca-3abe-11ea-9892-fa163e074e61_660.jpg Фото: therealguf/instagram.com

Рэпер Алексей Долматов, также известный как Гуф, напугал своих поклонников неожиданным исчезновением из соцсетей. Выяснилось, что музыкант уехал восстанавливать свои нервы в Таиланд и там лишился средств связи.

Об этом рассказала сестра Гуфа. По её словам, он слишком расслабился на отдыхе, в результате чего утопил телефон в море, а банковскую карту «съел» банкомат.

Леша без связи, сидит с нулем. Stories он писал лично и просил о помощи, — цитирует родственницу StarHit.

Как писал NEWS.ru ранее, причинами постоянных скандалов с участием рэпера могут быть проблемы с бизнесом. Певец находится на грани банкротства. В его магазине одежды вещи практически не продаются, а полученная выручка не покрывает затрат.