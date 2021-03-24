Губерниев ёмко выразил отношение к творчеству Моргенштерна

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил инициативу бойцов смешанного стиля Александра Шлеменко и Хабиба Нурмагомедова, призвавших регулировать деятельность рэпера Моргенштерна. Губерниев отметил, что не является сторонником цензуры, но своё отношение к творчеству конкретного исполнителя выразил предельно ёмко.

Я против цензуры. Каждый должен заниматься своим делом. Создавать дисциплинарный орган точно не надо. В демократической стране каждый может высказываться на любые темы. Я бы посмотрел на тех людей, которые бы запретили читать рэп Моргенштерну. Если его песни нравятся людям — пусть поёт. Я это говно не слушаю, — приводит слова комментатора «Спорт-Экспресс».

Стоит заметить, что Губерниев — известный поклонник рок-музыки. Он является частым гостем на концертах треш-метал-группы «Мастер», также он записал несколько песен с участием популярных российских рок-вокалистов.

Ранее Хабиб Нурмагомедов призвал «чистить грязь с экранов». Он поддержал Александра Шлеменко, который назвал Моргенштерна «чёртом» и «бесом». Таким образом бойцы отреагировали на то, что Моргенштерн получил должность в Альфа-Банке, которая была придумана специально для него. Артист будет директором по работе с молодёжью. Перед рэпером поставили цель — привлечь не менее 100 тысяч новых клиентов. При этом в Альфа-Банке подсчитали, что его первый клип для организации уже принёс 25 тысяч новых пользователей.

Как писал NEWS.ru, российский боксёр, бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Денис Лебедев также раскритиковал Моргенштерна. Он назвал исполнителя «отбросом общества».