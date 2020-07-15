Гордон назвала раздутым скандал из-за сумки между Рудковской и Дакотой

https://static.news.ru/photo/cdf0e64a-c702-11ea-88f0-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Гордон Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press

Екатерина Гордон высказалась о скандале между Яной Рудковской и Ритой Дакотой из-за сумок Louis Vuitton, назвав его искусственным и раздутым на пустом месте. Адвокат считает, что певица Рита Дакота неправильно восприняла критику продюсера Рудковской. А ту не устроила подача информации певицей.

Конфликт между теледивами возник из-за розыгрыша брендовых сумок. Поле того как Дакота сделала снимок в бутике, на неё накинулись организаторы розыгрыша и Рудковская, требуя удалить снимок.

По словам певицы, Рудковская даже довела её до слез, сказав, что та выглядит с сумкой «дешмански». Певица потребовала извинений, но не дождалась и усмотрела в этом «классовое разделение людей», из-за чего собралась обратиться к международным юристам.

Гордон, знакомая с обеими дамами, выразила надежду, что они всё же найдут взаимопонимание.

Ну, не сочетается слово «халява» со статусными вещами или «раздаем сумки». Рита восприняла это как классовую нетерпимость, дискриминацию и устроила настоящую травлю Яне, надавив в нищей стране на ту самую больную точку классовой нетерпимости. Рита, Яна не считает «дешманской» тебя, она посчитала подачу рекламы нечестной, - написала в Instagram юрист.

Именно такие противоречия, конфликты и обостряют «классовую неприязнь», и именно так из мирного протеста «возникают насилие и битые витрины», резюмировала Гордон.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Рита Дакота опубликовала в своём Instagram пост, в котором раскритиковала российский рынок люксовых изделий. По словам певицы, директор по коммуникациям «Louis Vuitton Восток» направил ей письмо, в котором компания сообщила, что сожалеет о ситуации с фото с сумками бренда.