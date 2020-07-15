Певица Дакота считает российский рынок люкса безнадёжным

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Рита Дакота опубликовала в своём Instagram пост, в котором раскритиковала российский рынок люксовых изделий.

По словам певицы, директор по коммуникациям «Louis Vuitton Восток» направил ей письмо, в котором компания сообщила, что сожалеет о ситуации с фото с сумками бренда. Однако Дакоту не устроил ответ, так как она не дождалась объяснений и ответов на свои вопросы.

При этом исполнительница отметила, что люксовый рынок в России с его «подругами, сватами, дядями» — безнадёжен.

В российском LV все реально оккупировано подружками и приятельницами Яны Рудковской, а учитывая факт, что Наталья Водянова — одна из её ближайших подруг (и жена Арно), в этом деле мы уже проиграли, — написала певица.

Она добавила, что её юристы планируют запросить у головного офиса документ, который регламентирует проход граждан разных «категорий» и «социальных статусов» в определённые зоны бутика. Дакота подчеркнула, что если у компании существуют реальные ограничения, то это прямое нарушение прав человека.

Ранее Дакота рассказала подписчикам о своём споре с Яной Рудковской по поводу брендовых сумок Louis Vuitton и о том, как продюсер и представители бренда унизили её.

Как писал NEWS.ru, скандал между российским музыкальным продюсером Яной Рудковской и белорусской певицей Ритой Дакотой (Маргаритой Герасимович) не утихает. Рудковская обвинила исполнительницу в интернет-травле, с которой женщине пришлось столкнуться из-за ситуацией с розыгрышем сумок люксовой марки Louis Vuitton.