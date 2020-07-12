Шоу-бизнес

Рудковская и Дакота поссорились из-за сумок Louis Vuitton

01:49, 12 июля 2020
Рита Дакота Рита Дакота Фото: instagram.com/ritadakota/

Певица Рита Дакота рассказала подписчикам о своём споре с Яной Рудковской по поводу брендовых сумок Louis Vuitton и о том, как продюсер, совместно с представителями бренда, унизили певицу.

Рита Дакота пояснила, что ранее опубликованный пост с розыгрышем сумок среди подписчиков, ей «настоятельно рекомендовали» удалить.

Я очень уважаю своих подписчиков, поэтому если я выложила какой̆-то пост, я обязана ответить на множество вопросов «почему решила удалить?». Так вот, пост с сумками LV я не «решала удалить», меня заставили. Точнее «настоятельно рекомендовали», цитирую, — пояснила певица на своей странице в Instagram.

Всё началось с того, что Риту Дакоту пригласила подруга в «блогерский круг» — девушки должны были разыграть 10 брендовых сумок среди подписчиц. Певица отметила, что позвала с собой нескольких известных блогеров, в том числе Регину Тодоренко.

Я с радостью согласилась <...> позвала Солодар, Потёмкину и Тодоренко. Мы с Машей̆ не успели сделать фото с этими сумками, потому что они уже улетели в Казахстан к другим блогерам круга, поэтому организатор Иван скинул нам чек от купленных для розыгрыша сумочек и попросил съездить в бутик LV сфоткаться там с аналогичными. Маша их вип-клиент, поэтому нас проводили в специальный «апартамент» бутика, мы сделали фото и в день конкурса выложили их с одинаковым для всех конкурсным текстом, — рассказала певица.

После съёмок с Ритой Дакотой связался организатор Иван и сообщил о «жутком скандале» в Париже из-за съёмок в бутике. Он пояснил, что оказывается в «святой апартамент» могут входить только клиенты, которые приносят компании «миллион евро оборот в год». Он попросил удалить пост и пояснил, что некто может лишиться работы из-за инцидента.

Я в шоке звоню Маше, а она говорит: «А мне организатор сказал всё нормально и удалять не надо. Да и я в этом апартаменте была много раз, и на показы меня зовут всегда». Спешу напомнить, и фото, и текст у нас одинаковый̆ и никакой лям в год на сумки Маша не тратит, — пояснила Рита Дакота.

По словам певицы, затем ей позвонила Яна Рудковская и сообщила, что на самом деле она является организатором конкурса. Продюсер обвинила Риту Дакоту в том, что она «не в состоянии» рекламировать бренд, так как выглядит «дешмански».

Ещё через 5 минут мне звонит Яна Рудковская <...> и ледяным металлическим голосом объявляет, что организатор круга на самом деле она, а меня там вообще не должно было быть и она недоумевает «как я туда попала». Что она вип-клиент и друг бренда и у неё из-за меня проблемы, ей̆ «звонит Париж», а меня там никто не знает вообще и далее потоком высокомерного хамства несколько минут к ряду «доходчиво объясняет» почему я «раздавая подписчикам сумочки Луи» снижаю градус компании и выгляжу «дешмански», — рассказала певица.

Рита Дакота призналась, что после разговора ей было настолько неприятно от унизительных вещей, что ей наговорили, что она расплакалась.

У меня есть запись этого потока помоев. Яна несколько раз употребила слово «дешманский» в мой адрес и «вип» в адрес себя и бренда и наговорила кучу вещей, от которых я расплакалась, хотя девчонка я довольно сильная, — призналась звезда.

Певица пояснила, что теперь хочет получить ответы на многие вопросы, в том числе, почему она «недостойна» рекламировать бренд. Своим подписчицам она рекомендовала обращать внимание на вечные человеческие ценности, а не на всякий «тлен», вроде брендовых сумок.

У меня и правда много вопросов, и я бы очень хотела получить на них ответы, а потом рассказать своей аудитории <...> Не ведитесь на эту фигню. Вы не хуже тех, кто делает миллион евро в год LV. Вы не хуже богатой Рудковской, если вы небогаты. Вы не хуже тех, у кого есть такие сумки, если у вас их нет и никогда не будет. Роскошь — х...я. Сумки — тлен. Они — не делают людей человечными, гуманными и справедливыми. Каждый из вас уже лучше них просто потому, что вы никогда бы не позволили себе так вести с теми, кто «ниже» и так высокомерничать, — призвала Рита Дакота.

Она также призналась, что у неё были сумки от этого бренда, но после инцидента, певица решила от них избавиться.

У меня есть две сумки Louis Vuitton. Обе мне подарили богатые, но очень скромные друзья. Эти сумки я считала произведениями искусства и именно так к ним относилась. Сегодня они вызывают у меня отвращение. Поэтому я отправила их утром в детский дом Мордовии. Пускай девочек подростков порадуют <...> А лучше пусть прочитают мой пост и продадут их, — подытожила Рита Дакота.

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Ранее NEWS.ru писал, что Рита Дакота рассказала, как помирилась с Региной Тодоренко. Певица призналась, что она частично виновата в травле, которая обрушилась на телеведущую.

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