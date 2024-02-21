«Голый» скандал, кража невесты, уголовное дело: куда пропал Витас

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Витас

Российский певец Витас в 2000-х обрел огромную популярность благодаря запоминающимся вокальным данным, однако теперь редко появляется на телевидении. Где сейчас артист, что известно о его личной жизни, правда ли, что у него были проблемы с законом?

Что за «голый» скандал произошел с Витасом

В мае 2023 года экс-участница «ВИА Гры» Анна Седокова рассказала, что стала свидетелем пикантной сцены с участием Витаса и ее коллеги, у которой «была большая, красивая грудь» и которая «была звездой, потому что вращалась во всех московских тусовках».

Седокова рассказала, что во время гастролей ее поселили в одном номере отеля с другой певицей. После концерта, где выступала «ВИА Гра», артисты устроили шумную тусовку. Седокова покинула мероприятие и, когда ложилась спать, в номер ворвалась ее подруга, верхом на обнаженном Витасе.

«В номер просто въезжает. Голая. На абсолютно голом Витасе, стоящем на четвереньках, и она такая: „Е-ху!“ Я открываю глаза и не понимаю — как, что... Спрашиваю: „Как дела?“ Она говорит: „Круто-круто!“ — и куда-то исчезают просто», — рассказала Седокова в шоу «Я себя знаю!».

Высказывание артистки на свой счет приняла певица Надежда Грановская. Она заявила, что коллега все переврала.

«Эта история была не такая, совсем не такая. Мне нечего комментировать. С Анной тоже не пыталась связаться после ее откровений. А зачем? Она сказала, что хотела», — поделилась вокалистка с беседе со StarHit.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Витас

Что известно о личной жизни Витаса

С будущей женой Светланой Гранковской Витас познакомился в Театре музыкальной комедии. Певец влюбился в девушку с первого взгляда, поэтому решил похитить ее.

«Я не мог прожить без Светы и 10 минут. Но мне нужно было уезжать, и я решил ее украсть», — рассказывал Витас в программе «Говорим и показываем» на НТВ.

После «похищения» артист несколько раз извинялся перед родителями Гранковской. В итоге семья приняла возлюбленного дочери, а в 2006 году пара поженилась. Спустя два года у них родилась девочка Алла. В 2015 году жена подарила Витасу сына Масима, а в 2021 году — дочь Алису.

Артист на протяжении нескольких лет живет на две страны — Россию и Китай. По данным СМИ, Витас приобрел дом недалеко от Шанхая в горной местности, окруженной со всех сторон лесом. Певец ежегодно ездит с сольными турами по крупным китайским городам.

Продюсер Витаса Сергей Пудовкин рассказал, что, приезжая в Москву, певец старается все время проводить с семьей. Супруга певца и трое детей живут в Барвихе.

«Семья — это его жизнь, его смысл. Любимые дети и жена. Они с супругой с 17 лет вместе. Витас очень много времени уделяет семье», — отметил Пудовкин.

Правда ли, что у Витаса были проблемы с законом

В марте 2018 года Витас открыл стрельбу из стартового пистолета в своем загородном доме в Барвихе. Полиция составила на артиста административный протокол. По статье КоАП о мелком хулиганстве ему грозило до 15 суток ареста. Сам артист объяснил Пятому каналу, что стрелял по птицам.

В октябре 2022 года появилась информация, что Витас напал на сотрудника Минтруда в московском караоке-баре на Садово-Кудринской улице в Москве. По информации СМИ, словесная перепалка переросла едва ли не в драку. Как писали журналисты, певец брызнул чиновнику в лицо газовым баллончиком, после чего у пострадавшего был диагностирован химический ожог первой степени.

Адвокат артиста Сергей Жорин объяснил, что ссора возникла, после того как Витас заступился за жену. В марте 2023 года уголовное дело, начатое из-за конфликта в караоке-клубе в центре Москвы, было прекращено.

«Уголовное дело прекращено. Я бы не хотел комментировать детали. В любом случае стороны пожали друг другу руки и взаимных претензий не имеют», — заявил NEWS.ru Жорин.

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