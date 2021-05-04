«Голодом себя морит»: в Сети обсудили фигуру недавно родившей Подольской

https://static.news.ru/photo/b4e7c1c4-acd4-11eb-be20-96000091f725_660.jpg Наталья Подольская Фото: nataliapodolskaya/instagram.com

Наталья Подольская на своей странице в Instagram опубликовала серию снимков с отдыха на Мальдивах, где она предстала в лазурном бикини на фоне океана. Поклонники певицы тщетно пытались разглядеть на фото следы недавней беременности. Ни растяжек, ни целлюлита они не обнаружили. Увидев её такой идеально плоский живот, многие фоловеры предположили, что артистка морит себя голодом.

Сейчас Подольская с мужем Владимиром Пресняковым и двумя детьми, с которыми вместе отдыхали на островах, уже вернулись на родину.

Ну что ... мы дома! Это был прекрасный отпуск в новом составе нашей семьи, — написала она в комментарии к фото.

Также выяснилось, что младший сын певицы Ваня всё ещё находится на грудном вскармливании. Как рассказала Подольская, её это очень выручило в путешествии, особенно при перелёте.

Многие поклонники поддержали певицу за то, что она улетела отдыхать вместе с маленькими детьми, а не оставила их дома на нянек. Однако больше всего комментаторов взволновал внешний вид артистки. Они закидали её вопросами, как ей удалось после родов вернуть такую прекрасную фигуру.

«Живот как серпом срезало — стройняшка наша любимая!!», «Очаровательная мамулька», «Родить двоих и не пополнеть — сделано!», «Чудесная», «Фигурка суперская, сложно поверить, что недавно стала мамой», «Как звезды так быстро худеют? Голодом себя морят?!», написали подписчики.

Второй малыш в семье Преснякова и Подольской появился 22 октября прошлого года. Владимир Пресняков с этого момента считается уже многодетным отцом: от брака с Кристиной Орбакайте у него есть старший сын Никита. Как рассказала ранее певица, муж после рождения Ивана стал «очень ответственным и взрослым». Он помогает ей с детьми и всю заботу о старшем сыне Артемии практически взял на себя.