Подольская рассказала о шикарном подарке от Преснякова за второго сына

https://static.news.ru/photo/87ca4712-8df2-11eb-9771-96000091f725_660.jpg Владимир Пресняков и Наталья Подольская Фото: nataliapodolskaya/instagram.com

Наталья Подольская рассказала, что подарил ей муж за рождение второго сына. Владимир Пресняков преподнёс жене дорогущие часы Cartier.

Цена на такие часы колеблется от 500 тысяч до двух миллионов рублей, это зависит от модели. Подольская добавила, что на самом деле она сама давно выбрала себе этот подарок, а музыкант нашёл повод, чтобы его вручить.

На самом деле, я обнаглела и сама себе выбрала подарок. У меня была мечта — часы Cartier, и Вова её исполнил, — рассказала Подольская в интервью KP.RU.

Певица добавила, что муж после рождения Ивана стал «очень ответственным и взрослым». Он помогает ей с детьми и всю заботу о старшем сыне Артемии практически взял на себя.

Второй малыш в семье Преснякова и Подольской появился 22 октября прошлого года. Владимир Пресняков с этого момента считается уже многодетным отцом: от брака с Кристиной Орбакайте у него есть старший сын Никита.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская певица Наталья Подольская показала в социальных сетях подарок от пятилетнего сына Артемия на 8 Марта. Мальчик подготовил для мамы открытку с подписью «Маме с 8 Марта от Тёмы».