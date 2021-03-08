«Сынулечка поздравил»: Подольская показала самодельный подарок от Артемия

https://static.news.ru/photo/9631882a-8022-11eb-a5fb-96000091f725_660.jpg Наталья Подольская Фото: vk.com/podolskayaofficial

Российская певица Наталья Подольская показала в социальных сетях подарок от пятилетнего сына Артемия на 8 Марта. Мальчик подготовил для мамы открытку с подписью «Маме с 8 Марта от Тёмы».

Сынулечка поздравил. Как приятно. С 8 Марта всех-всех поздравляем, — заявила звезда в сторис своей официальной странице в Instagram.

vk.com/podolskayaofficial

Накануне российский шоумен Максим Галкин вместе с сыном Гарри поздравили россиянок с 8 Марта. Юморист опубликовал праздничный ролик на своей официальной странице в социальной сети в Instagram. Если мальчик поздравил «всех девчонок», то отец обратился к взрослым женщинам. Папа и сын заявили, что посылают всем представительницам прекрасного пола «солнечные лучи».

Кроме того, модельер Валентин Юдашкин поздравил свою супругу Марину с Международным женским днём. Радостным моментом бизнесвумен поделилась в Instagram. Она обнародовала короткий видеоролик, на котором видно, как именитый муж дарит ей букет розовых тюльпанов, а также фото с цветами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что рэп-исполнитель Давид Манукян, известный как Дава, поздравил жительниц Подмосковья с Международным женским днём. Бывший возлюбленный певицы Ольги Бузовой устроил небольшой концерт в городском округе Электросталь и подарил женщинам цветы.